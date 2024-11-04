Из-за снегопада в Москве приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов

Службы проката электросамокатов и велосипедов временно закрыты в Москве из-за снегопада. Операторы этих служб приостановили свою деятельность до улучшения погодных условий, поскольку поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии