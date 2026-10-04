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Чемпионский бой на АСА 208 Дауд Шайхаев – Биберт Туменов отменен во время турнира. У Биберта проблемы со здоровьем

Чемпионский бой на АСА 208 между Даудом Шайхаевым и Бибертом Туменовым не состоится. Об этом сообщил глава АСА Магомед Бибулатов: «Друзья, вынужден сообщить, что главный бой АСА 208 Шайхаев – Туменов не состоится.

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