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Мировое обозрение

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UKMTO сообщил о попадании снаряда в танкер в Ормузском проливе

UKMTO сообщил о попадании снаряда в танкер в Ормузском проливе

Главное в тезисах: Тезис 1: Неизвестный снаряд попал в танкер в Ормузском проливе — на борту вспыхнул пожар в машинном отделении, экипаж ведёт борьбу с огнём.

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