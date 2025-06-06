В Японии высказали о Зеленском всё: «Творил, что хотел»

Власти США приняли решение о перенаправлении взрывателей, предназначенных для ракетных комплексов ПВО, которые поставлялись Украине для борьбы с российскими беспилотниками, на нужды американских вооруженных сил, дислоцированных на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии