Трамп обвинил власти США в ситуации на Ближнем Востоке

Политик считает, что в регионе может случиться катастрофа Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине властей США, заявил в соцсети Truth Social экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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