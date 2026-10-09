Петровский парк
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Петровский парк

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Мэр столицы сообщил о новом подземном переходе с тремя лифтами на Дмитровском шоссе

Три лифта для маломобильных жителей установили в новом подземном переходе, о котором рассказал Сергей Собянин.

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