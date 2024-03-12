Гражданин Абхазии подделал свидетельство о браке чтобы получить по наследству квартиру в Сочи СКР Хостинского района возбудил уголовное дело по инициативе прокуратуры — ч.
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Гражданин Абхазии подделал свидетельство о браке чтобы получить по наследству квартиру в Сочи СКР Хостинского района возбудил уголовное дело по инициативе прокуратуры — ч.