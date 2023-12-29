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Times of Israel: ХАМАС выступил против плана Египта по прекращению огня в Газе

Times of Israel: ХАМАС выступил против плана Египта по прекращению огня в Газе

Представители радикального палестинского движения ХАМАС отвергло предложенный Египтом трехэтапный план, направленный на прекращение огня на территории сектора Газа, а также на урегулирование палестино-израильского конфликта.

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