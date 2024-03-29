Антенны с метаповерхностью обеспечат РФ спутниковой связью

Исследователи из НИЦ Телекоммуникаций МФТИ, компании «Мэтрикс вейв», резидента «Сколково», и Университета ИТМО работают над созданием принципиально нового типа антенн для использования в будущих отечественных системах спутникового интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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