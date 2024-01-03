Мысли о будущем: отправятся ли ветераны ВСУ на заработки в Россию

Александр Батт Всю Украину без остатка надо вернуть в Россию. Ибо, если хотя бы клочок Украины останется вне России, то война не закончится. Нацистов осудить и посадить пожизненно. Остальные украинцы будут лояльны к России не больше и не меньше, чем это было всегда.

СД Семен Дремин Они Европа.Вот пусть там и зарабатывают.