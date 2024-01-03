В рамках концепции управляемого хаоса. Преамбула к теме Намедни прочитал статью некоего Г. Альтмана о возможном сокращении военной помощи Украине; мол, Белый дом говорит, что у него осталось достаточно денег только для еще одного пакета помощи.
Мысли о будущем: отправятся ли ветераны ВСУ на заработки в Россию
Комментарии
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Александр Батт
Всю Украину без остатка надо вернуть в Россию. Ибо, если хотя бы клочок Украины останется вне России, то война не закончится. Нацистов осудить и посадить пожизненно. Остальные украинцы будут лояльны к России не больше и не меньше, чем это было всегда.
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14 час.
СД
Семен Дремин
Они Европа.Вот пусть там и зарабатывают.
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10 час.
Одиссей
Из жизненного опыта: на заработках в России я сплошь и рядом встречал жителей Галиции и Закарпатья, но единицы с пророссийских Востока и Юга Околицы. Могу пованговать, что и после войны будет то же самое: мы кинемся восстанавливать пром.потенциал Юго-Востока и работа там будет, а вот на ЗапУкре будет традиционная безработица...
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7 час.
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