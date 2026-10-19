© Telegram-канал Zelenskiy / OfficialПредставитель американской оборонной компании Lockheed Martin, которая занимается производством истребителей F-16, подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому игрушечный самолет.
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