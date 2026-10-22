Россия уверенно движется по пути развития под руководством президента Владимира Путина. Об этом 21 октября заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян.
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