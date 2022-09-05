Ли Чжаньшу совершит официальные дружественные визиты в Россию, Монголию, Непал, РК и примет участие в 7-м Восточном экономическом форуме

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, председателя Великого государственного хурала /парламента/ Монголии Гомбожавына Занданшатара, спикера Палаты представителей Непала Агни Сапкоты и спикера Национального собрания Республики Корея /РК/ Ким Чжин Пхё, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу в период с 7 по 17 сентября совершит официальные дружественные визиты в Россию, Монголию, Непал и РК.