В Кургане два зека организовывали подпольные игры и собирали деньги на общак

Двоих курганских заключенных осудили еще на 10 лет за организацию запрещенного объединения, финансирование экстремистской деятельности и проведение подпольных азартных игр в исправительном учреждении, где они отбывали наказание.
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