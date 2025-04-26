Песков: возобновление авиасообщения не обсуждалось на встрече Путина и Уиткоффа

Вопрос возобновления прямого авиационного сообщения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами не обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа.
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