Олимпиада для дошкольников проходит в Ноябрьске

Более 220 юных ноябрян принимают участие в городской олимпиаде дошкольников. Воспитанники детских садов демонстрируют свои знания и навыки в пяти образовательных направлениях: по робототехнике, математике, программированию, литературе и английскому языку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)