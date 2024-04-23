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Олимпиада для дошкольников проходит в Ноябрьске

Олимпиада для дошкольников проходит в Ноябрьске

Более 220 юных ноябрян принимают участие в городской олимпиаде дошкольников. Воспитанники детских садов демонстрируют свои знания и навыки в пяти образовательных направлениях: по робототехнике, математике, программированию, литературе и английскому языку.

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