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Мода и Шоу-бизнес

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Надела футболку дочери: предполагаемая любовница Бондарчука взбудоражила Сеть новым селфи

29-летняя актриса Софья Синицына любит удивлять вызывающими фотографиями. Экс-возлюбленная Павла Табакова решила примерить одежду четырехлетней дочери Мии и показала результат перевоплощения в социальных сетях.

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