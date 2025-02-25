Надела футболку дочери: предполагаемая любовница Бондарчука взбудоражила Сеть новым селфи

29-летняя актриса Софья Синицына любит удивлять вызывающими фотографиями. Экс-возлюбленная Павла Табакова решила примерить одежду четырехлетней дочери Мии и показала результат перевоплощения в социальных сетях.
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