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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Трактора» об уходе Глотова в СКА: «Центральная ось у нас серьезная. Решили не отказываться от серьезной компенсации»

Генеральный директор « Трактора » Иван Савин в интервью Спортсу’‘ объяснил обмен Василия Глотова в СКА .

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