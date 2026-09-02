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The Eurasia Daily news agency

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Rosaviatsia responded to Zelensky's statement about the insecurity of the Russian sky

Rosaviatsia responded to Zelensky's statement about the insecurity of the Russian sky

The aviation authorities of Ukraine supported the terrorist rhetoric of their leader Vladimir Zelensky, aimed at destabilizing the work of Russian civil aviation, and issued an illegitimate NOTAM (operational air navigation notice — EADaily) about the alleged insecurity of the airspace of the Russian Federation.

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