The aviation authorities of Ukraine supported the terrorist rhetoric of their leader Vladimir Zelensky, aimed at destabilizing the work of Russian civil aviation, and issued an illegitimate NOTAM (operational air navigation notice — EADaily) about the alleged insecurity of the airspace of the Russian Federation.
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