«Сделал предложение Тане из Новосибирска»: любовница Товстика о его романах

Экс-любовница Романа Товстика Мария Эстер-Трубицына продолжает топить бывшую подругу Елену Товстик. Мария делится не самыми приятными моментами из жизни Елены.
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