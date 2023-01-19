Украинские источники информации: в Киеве склоняются к тому, что падение вертолёта с главой МВД могло быть спланированной акцией

Через несколько часов на месте падения В украинских источниках появляется информация о появлении неких новых данных, связанной с авиакатастрофой, в которой накануне в Броварах погибла вся верхушка МВД Украины.
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