Судят ли второго взяткодателя по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

По версии следствия, глава томской компании "Запсиб-Мост" Денис Илюшин передал экс-замглавы Барнаула 600 тысяч рублей в виде услуг и денег Дело руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, который стал вторым взяткодателем в деле экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева, все еще не поступало в суды ни Алтайского края, ни Томской области.