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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Судят ли второго взяткодателя по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

Судят ли второго взяткодателя по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

По версии следствия, глава томской компании "Запсиб-Мост" Денис Илюшин передал экс-замглавы Барнаула 600 тысяч рублей в виде услуг и денег Дело руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, который стал вторым взяткодателем в деле экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева, все еще не поступало в суды ни Алтайского края, ни Томской области.

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