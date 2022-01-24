Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время аппаратного совещания обратил внимание на то, что в Бостандыкском районе выявлено самое большое количество нарушений среди магазинов, завышающих цены на социально-значимые продукты, передает корреспондент NUR.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время аппаратного совещания обратил внимание на то, что в Бостандыкском районе выявлено самое большое количество нарушений среди магазинов, завышающих цены на социально-значимые продукты, передает корреспондент NUR.
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