После ядерной зимы

Сегодня взглянем на постапокалиптический прогноз нескольких экспертов. Какая часть населения Земли не сожженная ядерными ракетами умрет в первые два года после начала ядерной зимы? Исходные данные такие: торговые связи между государствами полностью разрушены, весь домашний скот убит и съеден в первый год фоллаута, также употреблена в пищу половина мирового запаса зерна.