Предприятия Тульской области подключились к промышленному маркетплейсу РСАТ.ru

На платформе представлено более 1200 продуктов и 370 производственных компетенций, в проекте участвуют 180 предприятий и научных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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