Отсидевшая полсрока соратница Навального* попросила Путина о помиловании

Бывший координатор штаба Навального* в Уфе Юлия Чанышева написала Путину прощение о помиловании.Бывшая соратница Алексея Навального* Лилия Чанышева, которая занимала руководящую должность в ФБК** и координировала кировский «штаб Навального»**, обратилась из колонии к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ее.
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