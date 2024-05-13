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Царьград

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Отсидевшая полсрока соратница Навального* попросила Путина о помиловании

Отсидевшая полсрока соратница Навального* попросила Путина о помиловании

Бывший координатор штаба Навального* в Уфе Юлия Чанышева написала Путину прощение о помиловании.Бывшая соратница Алексея Навального* Лилия Чанышева, которая занимала руководящую должность в ФБК** и координировала кировский «штаб Навального»**, обратилась из колонии к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ее.

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