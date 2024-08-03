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Олимпиада-2024. Хоккей с мячом. 1/4 финала. Индия сыграет с Великобританией, Германия против Аргентины, другие матчи

Хоккей на траве Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины 1/4 финала  Индия – Великобритания – 11:00   Бельгия – Испания – 13:30   Нидерланды – Австралия – 18:30   Германия – Аргентина – 21:00    ПРИМЕЧАНИЕ: прямые трансляции – на сайте МОК.

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