Вам куда: роуд-муви «Туда», драма «Верный друг» и зубастый триллер «Багровая отмель»

Актер Петр Федоров сел за руль такси в романтическом роуд-муви «Туда». Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Сергей Маковецкий и другие известные артисты подарили вторую жизнь монологам Жванецкого в одноименном фильме-концерте.