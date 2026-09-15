Wentz, Black, Douglas among fantasy football add/drops for Week 2

Carson Wentz, Kaelon Black and Caleb Douglas are among UPI senior sports writer Alex Butler's fantasy football waiver wire priorities for Week 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым