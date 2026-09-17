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Царьград

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Агентство ČTK: Эвакуированы пациенты больницы в Чехии из-за угрозы

Агентство ČTK: Эвакуированы пациенты больницы в Чехии из-за угрозы

Полиция эвакуировала пациентов из больницы Горжовицы в Чехии после анонимного сообщения о бомбе. Саперы проверяют здание, внедрены повышенные меры безопасности.

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