Агентство ČTK: Эвакуированы пациенты больницы в Чехии из-за угрозы

Полиция эвакуировала пациентов из больницы Горжовицы в Чехии после анонимного сообщения о бомбе. Саперы проверяют здание, внедрены повышенные меры безопасности.
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