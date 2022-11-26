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Свежие комментарии
В
Василий
Насчет консервированной водки - кто его знает, но вот водку в 3-х литровых банках видеть приходилось.
Подборка смешных...
В
Василий
Лучше бы если кот сиганул бы на какую-нибудь мачту и отсиделся бы там.
Пардон!!!
Андрей Белослудцев
Спасибо. До глубины...
Береги его, брат
Смехотерапия
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Демотиваторы-приколы
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