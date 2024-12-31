Челябинцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

1 и 2 января общественный транспорт Челябинска работает в особом режиме. Как сообщили «Новый День» в пресс-службе челябинского МУП «Служба организации движения», сегодня, 31 декабря, общественный транспорт работает по расписанию выходного дня.
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