По 300 долларов за человека: Киев поручил проведение мобилизации в Херсоне иностранным наемникам Украинские власти привлекли к проведению мобилизации в Херсоне иностранных наемников.
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По 300 долларов за человека: Киев поручил проведение мобилизации в Херсоне иностранным наемникам Украинские власти привлекли к проведению мобилизации в Херсоне иностранных наемников.
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