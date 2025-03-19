Военный рассказал о тактике против ВСУ в Красноармейске

РИА Новости: ВСУ придется выковыривать из Красноармейска в ДНР Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели полностью подготовиться к обороне Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), однако по причине сложности городских боев противника придется «выковыривать».