Хозяин морей: кто владелец нового круизного гиганта?

<p>Звание - самый грандиозный круизный лайнер в истории - теперь у нового корабля. На этой неделе компания Royal Caribbean приняла под своё управление "Icon of the Seas" (Икона Морей), колоссальный корабль длиной в 365 метров.
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