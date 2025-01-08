В Севастополе после шторма нашли новые пятна нефтепродуктов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться.В Севастополе в районе пляжей "Любимовка" и "Звездный берег" обнаружены новые пятна нефтепродуктов после шторма.
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