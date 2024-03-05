Психолог Кузина раскрыла секрет, как легко расположить к себе любого человека

Эксперт-психолог Катерина Кузина рассказала, как наладить дружеские отношения с другими людьми. По ее словам, для этого важно избегать категоричных суждений о других, принимать людей такими, какие они есть, и создавать позитивную атмосферу в общении.
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