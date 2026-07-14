Млечный Путь оказался больше: его спиральные рукава растянулись еще на 10% дальше, чем считалось

Космические «эхо» от мощнейших взрывов звёзд позволили напрямую измерить расстояния до спиральных рукавов Млечного Пути и показалиАстрономы получили новые измерения структуры Млечного Пути, используя световые «эхо» от мощных космических вспышек.
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