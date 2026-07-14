iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Млечный Путь оказался больше: его спиральные рукава растянулись еще на 10% дальше, чем считалось

Млечный Путь оказался больше: его спиральные рукава растянулись еще на 10% дальше, чем считалось

Космические «эхо» от мощнейших взрывов звёзд позволили напрямую измерить расстояния до спиральных рукавов Млечного Пути и показалиАстрономы получили новые измерения структуры Млечного Пути, используя световые «эхо» от мощных космических вспышек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии