Лапшин оценил отказ PlayStation от дисковых приводов

Менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Григорий Лапшин прокомментировал вероятный отказ Sony от дисковых приводов в консолях PlayStation.
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