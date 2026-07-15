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Лапшин оценил отказ PlayStation от дисковых приводов

Лапшин оценил отказ PlayStation от дисковых приводов

Менеджер по развитию направления киберспорта ООО «Бизнес-Фабрика», преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Григорий Лапшин прокомментировал вероятный отказ Sony от дисковых приводов в консолях PlayStation.

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