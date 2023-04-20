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В Новосибирске прошёл пасхальный концерт для раненых участников СВО

В Новосибирске прошёл пасхальный концерт для раненых участников СВО

Концерт в госпитале был организован региональным отделением "Культурного фронта России".В Новосибирске 16 апреля состоялся благотворительный пасхальный концерт в военном госпитале, организованный региональным отделением "Культурного фронта России".

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