В Новосибирске прошёл пасхальный концерт для раненых участников СВО

Концерт в госпитале был организован региональным отделением "Культурного фронта России".В Новосибирске 16 апреля состоялся благотворительный пасхальный концерт в военном госпитале, организованный региональным отделением "Культурного фронта России".
Концерт в госпитале был организован региональным отделением "Культурного фронта России".В Новосибирске 16 апреля состоялся благотворительный пасхальный концерт в военном госпитале, организованный региональным отделением "Культурного фронта России".
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