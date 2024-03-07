Bloomberg: США внесут в СБ ООН резолюцию против ядерного оружия в космосе

США внесут в СБ ООН резолюцию против размещения ядерного оружия в космосе. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что резолюция, проект которой находится на начальной стадии разработки, может предполагать подтверждение обязательств стран по договору о космосе 1967 года.
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