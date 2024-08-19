В Госдуме раскритиковали Алаудинова за призыв заставить срочников воевать

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Необученные солдаты не должны попадать в зону боевых действий, заявил член думского комитета по обороне Виктор Соболев в ответ на призыв командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова отправить срочников на спецоперацию.