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Кэссиди о 6-матчевой дисквалификации Маршанда: «Нужно контролировать себя. Он сорвался, нарушил дисциплину»

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди высказался о 6-матчевой дисквалификации форварда Брэда Маршанда, полученной за грубость против вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри.

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