Поставки трубопроводного газа из РФ в Китай выросли в 2,2 раза

За первые три месяца 2023 года РФ поставила КНР по трубопроводам газ на общую сумму 1,76 млрд долларов, что в 2,2 раза превышает показатель того же периода прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.