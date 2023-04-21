Поставки трубопроводного газа из РФ в Китай выросли в 2,2 раза

За первые три месяца 2023 года РФ поставила КНР по трубопроводам газ на общую сумму 1,76 млрд долларов, что в 2,2 раза превышает показатель того же периода прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
За первые три месяца 2023 года РФ поставила КНР по трубопроводам газ на общую сумму 1,76 млрд долларов, что в 2,2 раза превышает показатель того же периода прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
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