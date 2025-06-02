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Раскрыта предельная дальность создаваемых Украиной ударных ракет

Раскрыта предельная дальность создаваемых Украиной ударных ракет

Украина планирует создать ударные ракеты дальностью 2500 километров. Эти данные газете «Известия» раскрыл военный эксперт Дмитрий Корнев.

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