Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Баффало»

Валерий Ничушкин в матче с «Баффало Сэйбрз» забросил две шайбы. Ранним утром 14 декабря (мск) в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии