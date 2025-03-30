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Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".

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Комментарии
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Валерий
У нас две организации напрямую отвечают за противодействие религиозному экстремизму: ФСБ и МВД. Следует исходя из изложенного дать пояснение, если это возможно.
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18 час.
Evgenija Palette
В ИНтернете было сообщение о каком-то ДОКУМЕНТЕ, подписанном нашими ПРИДУРКАМИ несколько лет назад - &quot;О ПРАВАХ БЫВШИХ &quot;СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ&quot; ( это они так называют ваххабитов, которые до недавнего времени были в составе России. НАШЛИ &quot;СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ&quot;, мать их так... ( А пока были в России, поливали ее грязью, заполонили все СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ своими вонючими бородами и диаспорами, и теперь, со знанием задачи принялись уничтожать христиан ( пока в СИРИИ). ТАК ВОТ, ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ЖИТЬ В РОССИИ,  ПОЛУЧАТЬ ГРАЖДАНСТВО и иметь здесь свои Государственные структуры (диаспоры)... Если кто что-то знает об этом документе, РТАССКАЖИТЕ...
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17 час.
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