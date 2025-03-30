Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".
Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?
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В
Валерий
У нас две организации напрямую отвечают за противодействие религиозному экстремизму: ФСБ и МВД. Следует исходя из изложенного дать пояснение, если это возможно.
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18 час.
Evgenija Palette
В ИНтернете было сообщение о каком-то ДОКУМЕНТЕ, подписанном нашими ПРИДУРКАМИ несколько лет назад - "О ПРАВАХ БЫВШИХ "СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ" ( это они так называют ваххабитов, которые до недавнего времени были в составе России. НАШЛИ "СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ", мать их так... ( А пока были в России, поливали ее грязью, заполонили все СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ своими вонючими бородами и диаспорами, и теперь, со знанием задачи принялись уничтожать христиан ( пока в СИРИИ). ТАК ВОТ, ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ЖИТЬ В РОССИИ, ПОЛУЧАТЬ ГРАЖДАНСТВО и иметь здесь свои Государственные структуры (диаспоры)... Если кто что-то знает об этом документе, РТАССКАЖИТЕ...
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17 час.
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