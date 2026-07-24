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10 советских актеров, уехавших в США: как сложились их судьбы за океаном

10 советских актеров, уехавших в США: как сложились их судьбы за океаном

Уезжая в США, советские актеры шли на огромный риск: на родине их обожали миллионы, а за океаном приходилось начинать с нуля.

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