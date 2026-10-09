Профессор Вишневская рассказала о пользе свёклы для снижения давления

Свекольный квас способствует нормализации обмена веществ, выведению лишней жидкости и снижению аппетита, рассказала профессор Пермского политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская, сообщает KP.
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