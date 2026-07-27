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В Волжском муж поджёг жену после ссоры

В Волжском муж поджёг жену после ссоры

В городе Волжском Волгоградской области семейная ссора едва не закончилась трагедией. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 21 июля местный житель вернулся с работы и застал супругу пьяной, после чего между ними вспыхнул конфликт.

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